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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası, "Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız." dedi.

22.09.2019 22:14

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yer alan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FALCAO OLSAYDI O DA KAÇIRABİLİRDİ"

Şahin, "Oyunun geneline baktığımızda gelgit olan bir maçtı. Pozisyonları daha net bulan bizdik ama maalesef bunları değerlendiremezseniz sonuç enteresan oluyor. Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz. Daha konsantre olacağız. Rotasyona gittik önümüzdeki maçları düşünerek. Duran toptan gelen gol, sonucu buraya getirdi. Falcao olsaydı o da kaçırabilirdi. Sonuçta yakaladığımız pozisyonları atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık" diye konuştu.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

Yeni Malatyaspor, Levent Şahin, Galatasaray, Spor

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