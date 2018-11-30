30 Kasım 2018, 13:17
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Galatasaray, Taraftarıyla Buluşuyor

Galatasaray, Taraftarıyla Buluşuyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi öncesi yarın taraftarıyla bir araya gelecek.

Süper Lig'de 30 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisine  düşen, sakat ve cezalı futbolcularının çokluğundan dolayı sıkıntılı bir süreçten  geçen sarı-kırmızılı ekip, derbiden önceki son antrenmanda taraftarıyla  buluşacak.
Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını  Türk Telekom Stadı'nda yapacak. Saat 19.05'te başlayacak antrenmana 50 bine yakın  taraftarın gelmesi bekleniyor.
Antrenmanı, kombine kart sahipleri ve GS Store'dan 19,05 liralık  alışveriş yapanların yanı sıra yarın Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu  bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar tribünden takip edebilecek.
Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbi  öncesinde de taraftara açık antrenman yapmış ve yaklaşık 30 bin futbolseverin  önünde çalışmıştı.
Beşiktaş,Galatasaray

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