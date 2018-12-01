Galatasaraylı Taraftarlar, Türk Telekom Stadındaki Antrenmana Akın Etti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, son idmanını Türk Telekom Stadyumunda sarı-kırmızılı taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi. Taraftarlar, antrenmanı izlemek için İstanbul'daki GSSTORE'lardan minimum 19.05 liralık alışveriş yaptı. Kulüplerine destek olan taraftarlar stat mağazasında uzun kuyruklar oluşturdu.

"HER MAÇ ÖNCESİ ANTRENMAN TARAFTARA AÇILSIN

Bursa'dan geldiğini söyleyen bir taraftar, derbi maçı alacaklarını, bundan sonraki her maçtan önce Türk Telekom Stadyumunda idmanın taraftarlara açık olmasını istediğini söyledi. İstanbul Beykoz'dan antrenmanı izlemek için geldiğini belirten bir taraftar ise, "İş yerinden çıkıp geldik. Takımımıza da katkıda bulduk, bilet aldık. Derbiyi de 2-1 alırız" diye konuştu.

"BABAM İYİ Kİ BENİ GALATASARAYLI YAPMIŞ"

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu belirten bir başka taraftar ise, "Babam iyi ki beni Galatasaraylı yapmış. O yüzden mutluyum, gururluyum. Alışverişte atkı aldım. Yeğenime bir şeyler aldım. Derbi de 1-0 olsun, bizim olsun. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadında meşalelerle görsel şov yapan taraftarlar, Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu.