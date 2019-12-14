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Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, MKE Ankaragücü maçı öncesinde iki takımı da tribünlere çağırdı ve alkışladı.

14.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:54

Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki - müsabakası öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlardan iki takıma da destek geldi.Tribünler, 'Cimbom-Başkent el ele, hep beraber tribüne' tezahüratı yaptı. Daha sonra iki takım futbolcuları da taraftarların olduğu yere giderek alkışlarla karşılık verdi.

FALCAO 74 GÜN SONRA İLK 11'DE

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Paris Saint-Germain maçına göre MKE Ankaragücü müsabakası 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı

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Kaynak: İHA


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