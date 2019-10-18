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Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi.

18.10.2019 20:50Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.

"ORDUMUZ OLSUN DAİM MUZAFFER"

Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

İşte o pankartlar:


Barış Pınarı Harekatı, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
TEO:helal olsun işte bu
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