Galatasaray taraftarlarından Çanakkale pankartları
Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan derbide, Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerine Çanakkale Zaferi'nin 105. yılıyla ilgili pankartlar astı.
15.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:45
Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan derbide, Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'nun tribünlerine Çanakkale Zaferi'nin 105. yılıyla ilgili pankartlar astı.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandığından dolayı taraftarlar maç öncesi tribünlere pankartları asıp stattan çıktı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu kapsamda tribünleri 'Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz', 'Bir destandır Çanakkale', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Geri dönmeyi düşünmediler', 'Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' ve 'Mektebi Sultani şehitleri' yazılı pankartlarla donattı. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandığından dolayı taraftarlar maç öncesi tribünlere pankartları asıp stattan çıktı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu kapsamda tribünleri 'Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz', 'Bir destandır Çanakkale', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Geri dönmeyi düşünmediler', 'Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' ve 'Mektebi Sultani şehitleri' yazılı pankartlarla donattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Çanakkale Zaferi, Galatasaray, Çanakkale, Spor
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