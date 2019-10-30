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Galatasaray taraftarından destek çağrısı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı-kırmızılı futbol takımına destek çağrısında bulundu.

30.10.2019 23:00

Galatasaray'ın ünlü taraftar grubu ultrAslan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, Galatasaray'ın ilk kez zor günlerden geçmediği vurgulanarak, "Bu kötü sonuçların, kötü performansların ancak birlik ve beraberlikle ve Galatasaray'a yakışır şekilde savaşarak aşılacağından şüphemiz yok. Sezon başından bu yana alınan kötü skorlardan daha çok, üstündeki formaya yakışır mücadele etmeyen, skorlara isyan etmeyen, hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeyen bir oyuncu grubuyla karşı karşıyayız." denildi.

"SEZONA YENİDEN BAŞLIYORCASINA BİZ ALİ SAMİ YEN'DEYİZ"

Açıklamada, taraftarlar olarak geçmiş sezonlarda da takıma desteklerini her şartta gösterdiklerinin altı çizilerek, şu görüşlere yer verildi:"Oyuncularımız da cuma günü oynanacak Rize maçından itibaren bu formaya yakışır, inancımızı artıracak, bizleri arma için savaşmaya daha fazla motive edecek mücadeleyi ve oyunu görmek tek isteğimiz. Cuma günü sezona adeta yeniden başlıyorcasına biz tribünde, Ali Sami Yen'deyiz. Hocamızın ve futbolcularımızın da aynı duygular ve aynı inanmışlıkla sahaya çıkacağına inanıyor ve cuma günün iple çekiyoruz."

Galatasaray taraftarından destek çağrısı

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA


YORUMLAR (3)
RAA:bu maca para verecek olan aptallar sürüsüne katilmayin sonuc yine hüsran olacak bu takim bu sene ölmüstür sadece üc kulfü bir elham okuyun belki iyiye gider ileriki zamanda
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KSK Lİ MESUT:Suriyeliler toplantısı düzenlemişler... Paratör iyi yemliyo bu kamilleri. Haa pardon conconları... neyse atlarlar şimdi bu yoruma da. rezilsaray...
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GS SEVDADIR DİSİPLİNDİR!:Geçeceksin o işi oyuncular bize küfretsin sonra dansöz oynatsın, teknik ekip topçum haklıdır deyip bize dalsın sonrada gurur ve onurumuzu ocak ayına sallasın yönetim terimin talimatlarıyla kebapçılarla uğraşsın biz destek olalım! Arkadaş önce bu suçların cezası kesilsin aldıkları paranın bi hesabı sorulsun kalem kırılmak üzere masaya konulsun etraf temizlenince Rizeyi yedeklerle gençlerle yeneriz. Asıl taraftar hareketi budur. Taraftar takımına böyle sahip çıkar.
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