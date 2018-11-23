23 Kasım 2018, 21:51
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Galatasaray Taraftarlarından Tff'ye Tepki

Galatasaray Taraftarlarından Tff

Galatasaray-Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulunarak istifaya davet etti.

Galatasaray- Konyaspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu aleyhinde tezahüratlarda bulunarak istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşırken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Fenerbahçe derbisinden sonra alınan cezalara tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarlar TFF aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Öte yandan karşılaşmanın devre arasında stat hoparlörinden 'Cimbom başı dik yürür' marşı çalındı. - İSTANBUL Konyaspor,Galatasaray,Türkiye Futbol Federasyonu
23 Kasım 2018 Cuma 21:51



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