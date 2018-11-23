Galatasaray Taraftarlarından Tff'ye Tepki

Galatasaray- Konyaspor
maçında sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu
aleyhinde tezahüratlarda bulunarak istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşırken, taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu
'na tepki gösterdi. Fenerbahçe
derbisinden sonra alınan cezalara tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarlar TFF
aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.
Öte yandan karşılaşmanın devre arasında stat hoparlörinden 'Cimbom
başı dik yürür' marşı çalındı. - İSTANBUL
Konyaspor,Galatasaray,Türkiye Futbol Federasyonu