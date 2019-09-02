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Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti!

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

02.09.2019 23:20

Transfer sezonunun bitmesine dakikalar kala Galatasaray, BB Erzurumspor forması giyen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu Taylan Antalyalı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 4.000.000 TL ödeyecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti!

Galatasaray, Futbol, Spor

YORUMLAR (3)
HOŞAF: DÜNYA SPOR TARİHİNDE BUNDAN DAHA KARAKTERSİZCE BİR ŞEY YOKTUR: 1954-1955 basketbol sezonunda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. O sezon Galatasaray ile Modaspor şampiyonluk yarışında. Galatasaray''ın şampiyon olabilmesi için Fenerbahçe''yi 7 sayı farkla yenmesi gerekiyor. Galatasaray gerekli farkı yakalayıp maçı kazanmak üzereyken Fenerbahçe sırf galatasaray şampiyon olmasın diye bitime 40 saniye kala sahayı terk ediyor. böylelikle gs 3-0 hükmen galip gelecek ama şampiyon olamayaca
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ASLKRL8031: Ya bunlar yeni yeni böyle oldular diye biliyordum eskidendemi böyleydiler yani
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ARADA KAYNADİ: Değmez... Gene birileri para kırdı bu işten
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