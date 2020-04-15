Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüsü yendi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

15.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:36
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüsü yendi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından canlı olarak yaptığı açıklamada, "Öncelikle herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa ve sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 aydır, bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bugüne şükürler olsun. Bugün uzun süre tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan sizlerle paylaşmak istedim. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya da bu vesileyle yanıt vereyim." ifadelerini kullandı.
Terim, plazma tedavisi için donör olmaya da hazır olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:
"Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, inşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız inşallah. Hayatta her şeyin yeri bir şekilde doluyor, eksik veya tam olarak ama doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. O yüzden lütfen, kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için lütfen bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş, tüm sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Elim kalbimde sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Terim, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Spor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Spor
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Spor
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Spor
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Spor
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
Haberler ›› Spor ››Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

20:36: Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı - Spor 20:32: Alessandro Bastoni'nin Inter'le Önemli Anları - Spor 20:26: Fatih Terim son yapılan Corona virüs test sonucunu açıkladı - Spor 20:24: Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı - Spor 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:06: Arsenal'da yöneticiler maaşlarında indirim yaptı - Spor 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler