27 Şubat 2019, 16:54
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den İstiklal Marşı Göndermesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrasında, "Burada İstiklal Marşı'nı okuyacak 9 futbolcumuz vardı. Şimdi bunu mevzu yapsınlar." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.

"ŞİMDİ BUNU MEVZU YAPSINLAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, lig maçına 11 yabancıyla çıkınca otoritelerin, "İstiklal Marşı'nı kim okuyacak?" tepkisine maruz kalmıştı. Tecrübeli teknik adam Hatayspor maçı sonrasında, "Burada İstiklal Marşı'nı okuyacak 9 futbolcumuz vardı. Şimdi bunu mevzu yapsınlar." dedi.

"SULU SAHADA OYNADIK, AĞZIMIZI AÇMADIK"

Terim, "Sakatlarımız Erzurum maçına iyileşir mi bilmiyorum. Belki Diagne. Maçın saati konusunda konuşulacak çok şey var. Sulu sahada oynadık, ağzımızı açmadık. Oyuncunun sağlığı önemli. Gece -13 derece olacağı söylendi. Erzurumlu futbolcular için de aynı kaygıyı taşırız. En son biz pazar oynadık, keşke o zamanda da bunları sorsaydınız" diye konuştu.

Hatayspor, Fatih Terim, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (22)
ALİ AGA: 4-2 yenildin aga. Galip gelmedin 2. lig takımına.
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SELOCAN: turk futbolu senin yüzünden acınacak halde ey terim
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CABBAR: Adam gibi adam şampiyon cimbom
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FENERLI-1: SKORDAN ANLASILIR 4-2
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TÜRK: sonuç 4-2
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