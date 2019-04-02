Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den İbra Yorumu: Oyuncular Endişelendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Maçtan önce de söyledim, çok iyi savunma yapan ve kapanan bir takıma karşı oynuyoruz. Bunu herkes biliyor artık. İlk 45 dakika çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyunu yığmamız, baskımız, pozisyon bulmamız, penaltı mı değil mi bilmiyorum, seyretmedim." diye konuştu.

"GALATASARAY KUPAYI ALACAK GÜÇTEDİR"

Tecrübeli teknik adam, "Fiziki eksiklik ve yorgunluk, mentalle beraber sıkıntıya soktu bizi. Galatasaray sonuna kadar, nerede olursa olsun bu kupayı alacak ve herkesi her yerde yenecek güçtedir. Rakiplere saygı duyuyoruz ama gol sesi başka yerde çıkar." ifadelerini kullandı.

"İBRA KONUSUNA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Terim, "Yönetimin ibra edilmemesi için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, ''Genel kurul mutlaka oyunculara da bize de rahatsızlık verecektir. İlk başlarda oyuncularda endişe söz konusu oldu ama sonradan yönetimimiz gereğini yaptı. İbrasızlıkla, Galatasaray'ın iç meselesiyle ilgili konuda teknik adam olarak bir şey söylemem istemiyorum. Böyle şeyleri medya aracılığıyla söylemem. Şu anki konuya bir teknik adam olarak çok girmek istemiyorum açıkçası." cevabını verdi.