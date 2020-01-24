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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.

24.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:44Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den saat 19.05'te paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu.
Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, "Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok." demişti.
Fatih Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05'te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var." ifadelerini kullanıp, "#SadeceGalatasaray" etiketine yer verdi.
Terim'in başlattığı #SadeceGalatasaray etiketiyle Galatasaray taraftarları Twitter'da 20 dakikada 35 binden fazla paylaşım yaptı. Etiket, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI (1)
FUTBOLSEVER:hadi fatih hoca gitmeği kafana koymuşsun OKAN BURUK yarar cimboma ////güle güle bodrumda kebapcı bekliyor seni
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