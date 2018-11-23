23 Kasım 2018, 20:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eksik Oyuncular Nedeniyle 21 Kişilik Esame Listesini Dolduramadı

Galatasaray, Konyaspor maçında birçok isminden yoksun olunca Fatih Terim, 21 kişilik esame listesini dolduramadı.

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Fatih Terim, kadro kurmakta zorlandı. Birçok isminden yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi belirlenen ve 21 oyunculuk yer ayrılan listeye 18 isim yazabildi.

EKSİKLER NEDENİYLE 21 KİŞİ DOLDURULAMADI

İlk 11'de yer alanMuslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Ömer Bayram, Ozan Kabak, Selçuk İnan, Fernando Reges, Feghouli,Onyekuru ve Eren Derdiyok'un haricinde yedek kulübesinde yer alacak olan İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Nagatomo ve Muğdat Çelik de esame listesinde yer aldı ancak 21 kişilik liste yine de dolmadı.

KONYASPOR 21 KİŞİYİ TAMAMLADI

Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Galatasaray 21 kişilik listeyi dolduramazken Konyaspor'un listesinde ise 21 oyuncu yer aldı.

(Ajansspor)

Galatasaray,Konyaspor,Fatih Terim
23 Kasım 2018 Cuma 20:12



YORUMLAR (5)
KNND : Kavga yoksa maca gidilmez
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NDND: 2023 e az kaldi
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MERHAMETLI: Bu Haberle İlKIZIN YAPTIĞI MEDENİ VE ÇAĞDAŞ OLMAK DEĞİL . KIZLARIN BU TÜR HALLERİ CAHİLLKTİR , GERİCİLKTİR , AHLAKSIZLIKTIR VE YOBAZLIKTIR . ÇOÇUĞA YAZIK OLMUŞ . gili Yorumunuzu Yazın
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HAYAT: Sanki 21 kişi oynayacak macı alsınlarda nasıl alırlarsa alsınlar
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FT: Doldursa ne olcak sahaya 11 kisi cikmiyomu
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