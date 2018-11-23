Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eksik Oyuncular Nedeniyle 21 Kişilik Esame Listesini Dolduramadı

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Fatih Terim, kadro kurmakta zorlandı. Birçok isminden yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi belirlenen ve 21 oyunculuk yer ayrılan listeye 18 isim yazabildi.
EKSİKLER NEDENİYLE 21 KİŞİ DOLDURULAMADI
İlk 11'de yer alanMuslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Ömer Bayram, Ozan Kabak, Selçuk İnan, Fernando Reges, Feghouli,Onyekuru ve Eren Derdiyok'un haricinde yedek kulübesinde yer alacak olan İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Nagatomo ve Muğdat Çelik de esame listesinde yer aldı ancak 21 kişilik liste yine de dolmadı.
KONYASPOR 21 KİŞİYİ TAMAMLADI
Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Galatasaray 21 kişilik listeyi dolduramazken Konyaspor'un listesinde ise 21 oyuncu yer aldı.
(Ajansspor)
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