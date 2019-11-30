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Galatasaray, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

30.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:36Galatasaray, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında ile karşılaşacak olan , Trabzon'a geldi.

Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı'ndan görüntüleri

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Galatasaray, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: DHA

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