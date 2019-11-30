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Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'de son hafta evinde Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından galip ayrılarak, zirveden uzaklaşmak istemiyor.

30.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:30Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında
Süper Lig'de son hafta evinde 'e mağlup olan , deplasmanından galip ayrılarak, zirveden uzaklaşmak istemiyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son hafta evinde Başakşehir'e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan alıp ligde zirve yarışından kopmak istemiyor.
DEPLASMANDA 2 MAĞLUBİYET
Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda 6 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom yenilgileri ise Denizlispor ve Beşiktaş karşısında aldı. Aslan, ligde deplasmanda en son oynadığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'da 4 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Aslan'da sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Christian Luyindama karşılaşmada forma giyemeyecek.
BABEL CEZALI, ADEM VE BELHANDA SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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