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Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

29.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:59Galatasaray, Trabzonspor hazırlıklarına devam etti
, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapılırken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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