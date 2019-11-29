Haberler » Spor » Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

29.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:49Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah gerçekleştirdikten sonra uçakla Trabzon'a hareket ederek, mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:08 Olcay Şahan Kendimi bulmak zaman aldı(YENIDEN)
15:04 Manisa'da Barbaros Mahallesi Spor Kulübü kuruldu
14:58 Medipol Başakşehir'de Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
14:58 Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sürüyor
14:53 Isparta, basketbolda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak
14:48 Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu
14:25 Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
13:52 Mourinho soyunma odasına davet etti, o sınavı olduğu için gidemedi
13:30 Arsenal'de Unai Emery'nin görevine son verildi
12:30 İBB'nin Boğaz'daki arsasının satışına AK Partili meclis üyeleri izin vermedi
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:14:31