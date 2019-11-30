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Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

30.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:35
Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'a gidecek ve bu kentte kampa girecek.
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde dört futbolcunun sakatlığı, bir oyuncunun da cezası bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takımda tedavileri süren Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı ile sezonu kapatan Christian Luyindama, müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı olan ve sakatlığı bulunan Ryan Babel de Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
Galatasaray, Trabzonspor maçına hazır

Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA


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