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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

27.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:32Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
– Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün oynanan Club Brugge maçında tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


- Akbaba

Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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