Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş Pfdk'ya Sevk Edildi

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İSTANBUL/ DHABeşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor kulüpleri, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;1- BURSASPOR Kulübü'nün 14.12.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,EVKUR YENİ MALATYASPOR futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- ANTALYASPOR A.Ş. futbolcusu DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA'nın 16.12.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.11- ALTAY Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ALTAY-OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.12- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.13- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.