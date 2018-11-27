27 Kasım 2018, 21:20
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Galatasaray Trafiğe Takıldı!

Galatasaray Trafiğe Takıldı!

Galatasaray, Moskova'da bir kötü sürpriz daha yaşadı. Sarı-kırmızılılar, trafik yüzünden antrenmana geç kaldı.



SKORER - NEVZAT DİNDAR

Galatasaray, Moskova'da bir kötü sürpriz daha yaşadı. Dondurucu hava ile beraber kar yağışı yüzünden keyifleri kaçan sarı-kırmızılılar, trafik yüzünden de antrenmana geç kaldı.

Lokomotiv Stadı'na 15 kilometre mesafede konaklayan sarı-kırmızılıların TSİ 18: 30'da başlaması gereken antrenmanı, takım otobüsü trafiğe takılınca 30 dakika sonraya alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in antrenmandan önce TSİ 18: 00'de başlaması planlanan basın toplantısı da bu nedenle yarım saat rötarlı olarak 18: 30'da başladı.



Moskova,Galatasaray

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