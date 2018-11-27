Galatasaray Trafiğe Takıldı!

SKORER - NEVZAT DİNDAR Galatasaray
, Moskova
'da bir kötü sürpriz daha yaşadı. Dondurucu hava ile beraber kar yağışı yüzünden keyifleri kaçan sarı-kırmızılılar, trafik yüzünden de antrenmana geç kaldı.
Lokomotiv Stadı'na 15 kilometre mesafede konaklayan sarı-kırmızılıların TSİ 18: 30'da başlaması gereken antrenmanı, takım otobüsü trafiğe takılınca 30 dakika sonraya alındı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
'in antrenmandan önce TSİ 18: 00'de başlaması planlanan basın toplantısı da bu nedenle yarım saat rötarlı olarak 18: 30'da başladı.
Moskova,Galatasaray