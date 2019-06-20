Galatasaray transfer haberleri: 4 bomba isim!

Galatasaray bomba transferleriyle futbolseverlerin dilinden düşmüyor. Galatasaray, yeni sezonda üç kulvarda yarışacağı için transfer yapacağı isimler hakkında daha titiz davranıyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istediği için transferler konusunda, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin talimatları uygulanıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile imzaları atan Galatasaray başka kimleri transfer edecek? İşte Galatasaray transfer haberlerindeki gelişmeler…

GALATASARAY TRANSFERLERİNDE EFSANE İSİMLER

Galatasaray transfer haberlerinde önemli gelişmeler mevcut. Sarı-kırmızılı yönetim,Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı. Forvet hattı için çalışmaları süren Cim-Bom, Vedat Muriç için Rizespor ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray, ara transfer döneminde Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın bonservisini 6 milyon Euro'ya alarak, futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İç sahada ise sadece Selçuk İnan ile devam edecek olan Galatasaray, sezon başında Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye'yi kadrosuna dahil etmeyi düşünmüyor. Bu sezonun efsane isimlerinden biri ve kazanılan çifte şampiyonluğun mimarlarından olan Henry Onyekuru'nun 1 yıl daha kiralanması için tüm koşullar zorlanıyor.

Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan ve scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in listesinde; Benjamin Tetteh, Franck Ribery, Arjen Robben, Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç, Kenan Karaman, Ever Banega, Danny Welbeck, Bruma, Grady Diangana, Javier Hernandez (Chicharito), Deniz Türüç, Enes Ünal, Radamel Falcao ve Andy Carroll yer alıyor.