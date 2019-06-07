Galatasaray transfer haberleri: Anderson Talisca Galatasaray'a mı geliyor?

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından biri olan Anderson Talisca 25 Milyon karşılığında Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutmuştu. Anderson Talisca Çin ekibinden yıllık 10 milyon civarında bir ücret alıyorken Galatasaray ekibine katılacağı konusunda iddialar ortaya atılırken Brezilyalı yıldız oyuncunun transferi için sponsor desteği haberleri de spor gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu konunun üzerine Brezilyalı oyuncunun menajerinden bomba etkisi yapacak bir açıklama geldi. Peki Talisca Galatasaray'a mı transfer oluyor?

TALİSCA TRANSFERİNDE SON DURUM

"Talisca Galatasaray'a geliyor!" manşetleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberlerden sonra heyecanlanan Galatasaray taraftarına Talisca'nın menajerinden açıklama geldi. Talisca'nın menajeri, 25 yaşındaki orta sahanın Süper Lig'e dönüşünün zor olduğu söyledi. Genç yıldız Çin ekibiyle çıktığı 30 maçta attığı 26 gollük istatistiğiyle ligde yerini sağlamlaştırdı. Bu anlamda takımın onu satmayı düşünmediği ve göndermek gibi bir düşünceleri olmadığı öğrenildi. Klas oyuncunun aldığı yüksek maaş da sarı kırmızılı kulübün isteğini kırmaya yetti. Şu anda Çin Ligi'nin en iyi transferleri arasında gösterilen Brezilyalı '9' numaranın Türkiye'ye gelmeyi düşünmediği belirtilirken Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro'nun da oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemediği öğrenildi.