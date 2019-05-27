Galatasaray Transfer Haberleri: Hakan Çalhanoğlu Bombası!

Spor Loto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın transfer haberlerinde hareketlilik yaşanıyor. Sarı Kırmızılı takımdan gideceği konuşulan isimler olduğu gibi gelmesi beklenenler de var. Şampiyonlar Ligi mücadelesine Fatih Terim yönetiminde devam edecek Galatasaray'ın taraftarları transfer haberlerini merakla takip ediyor. Gelen son iddia ise Hakan Çalhanoğlu'nun Sarı Kırmızılı takıma katılacağı iddia ediliyor. Peki Galatasaray transfer haberlerindeki son gelişmeler ne yönde?

GALATASARAY HAKAN ÇALHANOĞLU İDDİASI

Belhanda'nın Suudi Arabistan'a gitmesi beklenirken Fatih Terim onun yerini Hakan Çalhanoğlu ile doldurmak istediği iddia edildi. Terim'in isteği üzerine Galatasaraylı bir yönetici, İtalya'ya gitti. Milan ile masaya oturdu ve Hakan Çalhanoğlu'nu bir yıllığına kiralamak istediklerini söyledi.

Milan'ı çalıştıran Gattuso, "Çok yetenekli bir oyuncu... Maalesef bu sezon Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden fazla yararlanamadık." diyerek ayrılık sinyali vermişti.

Ayrıca Terim'in eski öğrencileri arasında olan Gattuso'nun, transfer konusunda Galatasaray'a yardımcı olması bekleniyor. Bununla birlikte Hakan'ın Galatasaray taraftarı olması da görüşmelerin mutlu sonla bitme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

MBAYE DİAGNE İÇİN TEKLİFLER MEVCUT

Bir sezonda iki kupa kaldıran Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir geçiş yaptı. Kısa bir süre önce Ryan Babel'le ön protokol yapan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi mücadelelerine Fatih Terim eşliğinde devam edecek.

Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve ikinci eş başkan Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde yaptıkları zirvede Galatasaray'ın forvet transferi konusunu konuştukları öğrenildi. Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'ye Orta Doğu ve Çin'den talip olduğu öğrenilirken yönetim Fatih Terim'den fikir aldı. Galatasaraylılar Mbaye Diagne için konuşulan tekliflerin resmiyet kazanmasını bekliyor. Senegalli golcünün hedeflenen 10 milyon Euro ve üstü teklif gelmesi halinde Diagne'nin satışına izin verileceği ve yerini dünyaca ünlü bir golcü ile doldurması bekleniyor.