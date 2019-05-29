Galatasaray transfer haberleri: İşte Fatih Terim'in transfer listesi!

Galatasaray transfer son dakika haberlerini sizler için derledik. Galatasaray'da gündem transfer olduğundan Sarı kırmızılı yönetim her mevkiye bir yıldız getirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki sezonda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, transfer görüşmelerinde önemli adımlarda bulunuyor. Bu doğrultuda Fatih Terim ve scout ekibinin hazırladığı transfer listesi üzerine çalışan Galatasaray yönetimi, her mevkiye bir yıldız transfer etmeyi planlıyor. Transferlerin gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'de dengeleri değiştirmesi beklenen Galatasaray'ın listesinde bulunan isimler haberimizde…

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

Süper Loto şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberlerinde bugün Radamel Falcao, Hakan Çalhanoğlu, Ryan Babel, Kaan Ayhan ve Okan Yokuşlu isimleri geçiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU

GS son dakika transfer haberleri 2019'daki en önemli isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu'nun devre arasında son anda iptal edilen Suudi Arabistan yolculuğu, bu kez kesin olarak Belhanda'nın yerine geçecek yıldız, 1 numaralı aday konumunda. Galatasaray transfer gündeminde Milan'da kalitesini kanıtlayan ve milli takımın vazgeçilmezi olan Hakan'ın kiralanması konuşuluyor. Cim Bom'un teknik patronu Terim, kişisel ilişkilerini kullanarak Milan cephesini ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki futbolcu henüz Türkiye fikrine çok sıcak bakmıyor ama yine de Terim'in devreye girmesiyle transferde ilerleme kaydediliyor.

RADAMEL FALCAO

Galatasaray son dakika transfer haberlerinde yer alan sıradaki isim Radamel Falcao. Galatasaray'ın ona karşı ilgisini futbol camiasında duymayan kalmadı. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, Monaco'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Transferdeki en ciddi taliplisi ise Cim Bom. Fatih hocanın, Diagne'nin yerine kadrosunda görmek istediği Falcao ile görüşmeler oldukça olumlu geçiyor. Radamel Falcao'nun menajeri vasıtasıyla kurulan ilk temasta, Şampiyonlar Ligi detayını da göz önünde bulundurduğu öğrenildi. Falcao'nun menajeri tecrübeli forvetin, finansal şartlarda anlaşma sağlanması durumunda imzaya hazır olduğu belirtiliyor.

RYAN BABEL

Galatasaray transfer haberlerinde Beşiktaş ve Fulham'daki kontratı sona eren Ryan Babel yer alıyor. Ryan Babel, Galatasaray'ın sezon bitmeden anlaştığı birkaç isimden biriydi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında anlaştığı Hollandalı yıldız, kendisine sunulan diğer teklifleri de değerlendirmeye alıyor. Ryan Babel için kulübe yakın kaynaklar, resmi imzaların artık an meselesi olduğunu belirtiyor. 32 yaşındaki Babel, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ama istendiğinde santrfor, sağ açık ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

KAAN AYHAN

Fatih Terim, Galatasaray transfer haberlerinde savunmada alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Terim'in yönetime verdiği listenin ilk sırasında Düsseldorflu Kaan Ayhan'ın olduğu öğrenildi. Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı Milli Takım'dayken de kadroya çağırmıştı. Terim, 24 yaşındaki futbolcunun çok yönlü özelliğinden faydalanmak istiyor. Asıl mevkisi stoper olan ancak ön libero ve sağ bekte de ihtiyaç duyulduğunda iyi işler çıkarabilecek olan Kaan için henüz resmi bir teklifte bulunulmasa da Alman basını Düsseldorf'un 5 milyon euro bonservis isteyeceğini yazdı.

OKAY YOKUŞLU

Okay Yokuşlu, Galatasaray transfer listesinde beliren isimlerden biri. Fatih Terim elindeki yerli kadrosunu güçlendirmek istiyor. Fatih hocanın listesindeki en kritik isimlerden biri Okay Yokuşlu olduğu öğrenildi. Kulübü Celta Vigo'nun finansal kaynak yaratma amacıyla transferine şartlı onay vermesi beklenen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için seçenekler belli. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama ya da doğrudan satın alma teklifleriyle İspanyol kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Okay'ın ise ilk görüşmelerde yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında.