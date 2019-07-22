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Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray için son transfer iddiası Manchester United'ın yıldızı Fred...

22.07.2019 11:37

Josef de Souza ve Fejsa ile ilgilendiği iddia edilse de sarı-kırmızılıların asıl hedefinin Fred olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın Fred için Galatasaray'a yeşil ışık yakmasından sonra transfer komitesinin, Brezilyalı oyuncuyu ikna etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

"FRED TRANSFERİ BİTECEK"

A Spor'da transfer ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Falcao'dan sonra da yüksek olasılıkla Fred transferini de bitirecekler. Görüşmeler yapılıyor. Fred transferinden önce Josef de gündeme gelmişti ama Al Ahli kulübü Josef de Souza'yı bırakmayı düşünmüyor. Josef'in alacaklarının tamamı, Galatasaray devreye girince ödenmiş" ifadeleri kullanıldı.

MANCHESTER UNITED 59 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Günce piyasa değeri 30 milyon euro olan Fred, 2018 yılında Shakhtar'dan 59 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti.

Brezilyalı futbolcu geçen sezon Manchester United formasını hiç giymedi.

Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred

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