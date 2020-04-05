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Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek

Galatasaray, Chelsea ve Manchester City gibi devlerin yaptığı gibi genç oyuncuları kadrosuna katacak ve pişmesi için kiraya gönderecek.

05.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:26

Galatasaray , Avrupa 'da dev kulüplerin uyguladığı transfer politikasına geçiyor. Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar tıpkı Manchester City, Chelsea , Porto ve Benfica gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Cim-Bom oyuncu havuzunu genişletip, TFF'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Avrupa'nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Galatasaray bu isimlerin hem gelişimi hem de değerlenmesini için zemin hazırlayacak. Böylece düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyunculardan Galatasaray para kazanacak.

SEKİDİKA ÖRNEĞİ

Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin bu stratejiyi uygulayacak olan Galatasaray aslında devre arasında Eskişehirspor'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiraya yollayacaktı. Ancak istenen transferler olmayınca Sekidika elde tutulmuştu.

Yine yaz döneminde transfer edilen ve kiraya verilen Valentine Ozornvafor da bu düşünce çerçevesinde kadroya dahil edilmişti. Sarı-kırmızılılar hayata geçirdiği yeni transfer stratejisiyle beraber sürpriz hamlelerde de bulunacak fakat bu isimleri düzenli forma giyebilecekleri kulüplere hemen kiraya verecek.

Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Etiketler: Manchester City, Galatasaray, Chelsea, Avrupa, Spor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
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