11 Mart 2019, 20:21
»»

Galatasaraylı Taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı Tribüne Çağırdı

Galatasaraylı taraftarlar, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent KorkmazAntalyaspor maçı öncesinde unutmadı.

Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya ekibi teknik direktörü Bülent Korkmaz'a 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarında bulunarak tribüne çağırdı. Korkmaz da tribünlere el sallayarak karşılık verdi.

Antalyaspor, Galatasaray, Bülent Korkmaz, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
KSK Lİ MESUT: Satışın kralı... göstere göstere salatasarayı şampiyon yapıyolar...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇOK BİLMİŞ: Tabi çağırırlar Antalyada ilk yarı güzelce maçı verdi şimdi İstanbulda aynı oyunu oynuyor burdan Antalya taraftarına çağrıda bulunuyorum bu adama dikkat edin diğer takımlara karşı farklı oyun cincona karşı farklı oyun nede olsa cinconun haylaz asi çocuğu normal.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz