<p>Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde unutmadı. </p><p>Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya ekibi teknik direktörü Bülent Korkmaz'a 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarında bulunarak tribüne çağırdı. Korkmaz da tribünlere el sallayarak karşılık verdi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/11/galatasarayli-taraftarlar-bulent-korkmaz-i-11825550_8641_m.jpg' title='Galatasaraylı Taraftarlar, Bülent Korkmaz'ı Tribüne Çağırdı'></figure></div>