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Galatasaray tribününde dikkat çeken pankartlar!

Galatasaraylı taraftarlar, TT Stadı'na İngilizce olarak "Ali Sami Yen cehennemine hoş geldiniz ve kabusunuz geri döndü" pankartlarını astı.

22.10.2019 21:58

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11'inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Madrid'e karşı 11'de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.

"KABUSUNUZ GERİ DÖNDÜ"

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nı dikkat çeken pankartlarla donattı. Statta, "Welcome to Ali Sami Yen hell" ve "Your nightmare is back again" (Ali Sami Yen cehennemine hoş geldiniz ve kabusunuz geri döndü) pankartları yer aldı.

Galatasaray tribününde dikkat çeken pankartlar!

Ali Sami Yen, Real Madrid, Fatih Terim, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (9)
FIRTINA:Gollllllllllllllllllllllllllllll.
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CANBERKDAL:Kına yaaaaaaaak
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ADINIZI YAZIN:havalarini cabuk söndürürler merak etmesin galata
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FB:Üzülmek yok sizde bernabeu de öc alırsınız
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VARTOLİ:sıkıntı yok biz orada da yeniliriz de siz oraya gezmeye bile gidemiyosunuz be cik cik. ne olcak
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ŞAŞCAZ:Iyi çaktı kroos :))))))
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FIRTINA:ZIMPARATORU GÖREN VARMI ?İMPARATORMUŞ !! VAY YAVRUM VAY . . . .
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AHMET:SDATYUMDAN BİR ARKADAŞIM ARADI MAÇIN İLK DAKİKASI OLMASINA RAĞMEN KOKUNUN ÇOK OLDUĞUNU CİNCONLULARIN YANLARINA BEZ ALMADIKLARINI SÖYLEDİ KOKUDAN DURULMUYOR ABİ DEDİ.
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KEBAPÇI SELO:GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL HELAL OLSUN REAL MADRİD
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