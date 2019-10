Galatasaray tribününde dikkat çeken pankartlar!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11'inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Madrid'e karşı 11'de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.

"KABUSUNUZ GERİ DÖNDÜ"

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nı dikkat çeken pankartlarla donattı. Statta, "Welcome to Ali Sami Yen hell" ve "Your nightmare is back again" (Ali Sami Yen cehennemine hoş geldiniz ve kabusunuz geri döndü) pankartları yer aldı.