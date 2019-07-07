07.07.2019 09:27
Haberler» Spor» Haber

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray, Turgay Şeren

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.
Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA
Turgay Şeren, Galatasaray, Futbol, Berlin, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:57   İşte Fenerbahçe'nin Merih Demiral transferinden kazanacağı rakam
10:56   Atletizm: Avrupa 10 bin metre kupası
10:54   SPOR (ÖZEL) Kerem Demirbay Leverkusen'de olduğum için mutluyum
10:49   Görme engelli judocumuz yine zirvede
10:46   Yaz aylarında verimli spor, kilo verdiriyor
10:44   Galatasaray Aboubakar ile el sıkıştı! İşte yıllık ücreti
10:35   (ÖZEL) Kerem Demirbay: Leverkusen'de olduğum için mutluyum