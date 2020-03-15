Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti
Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
15.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:18
Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray , kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Florya Metin Oktay Tesisleri, Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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