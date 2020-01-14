Haberler » Spor » Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında - Spor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

14.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:12Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:23  Belediye başkanının Filenin Sultanları'na yaptığı yorum tepki çekti! "Teşhir ediyorlar" - Spor
11:19  Bursalı dağcılar Uludağ'da -7 derece soğuğa rağmen gece yürüyüşü yaptı - Spor
11:16  Futbolda Ege Kupası, 8 ülkenin katılımıyla yarın İzmir'de başlayacak - Spor
11:09  Göztepeli Titi: "İkinci yarı bizim için çok önemli ve güzel olacak" - Spor
11:08  İsviçre'nin lideri Young Boys, Belek'te kamp yapıyor - Spor
09:43  FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor - Spor
09:34  Fenerbahçe, Papiss Cisse için Alanyaspor'a Mevlüt Erdinç'i önerecek - Spor
09:19  Göztepe, Adebayor ile prensipte anlaştı - Spor
09:00  Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti - Spor
08:34  Galatasaray'da Nagatomo ve Mariano ile yollar ayrılıyor - Spor
14.01.2020 11:25:40