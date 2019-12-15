Haberler » Spor » Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

15.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:24Galatasaray, Tuzlaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 17 Salı günü Tuzlaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki MKE Ankaragücü maçınının tamamında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların salonda başladıkları antrenmana, sahada pas oyunuyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:07 Kardemir Karabükspor – Ankara Demirspor: 0-1 - Spor
17:01 Süper Lig: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
16:58 Serkan Özbalta: "Kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" - Spor
16:56 Bursaspor'a yardım kampanyasının startı verildi - Spor
16:56 Isparta 32 Spor devreyi galibiyetle noktaladı: 2-0 - Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
13:45 Vodafone Park'ta büyük skandal! - Spor
12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
15.12.2019 17:09:46