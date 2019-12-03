Galatasaray, Tuzlaspor maçına hazır

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra beşe iki dar alan pas oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalıştı.

Ryan Babel ise fizyoterapistler eşliğinde salonda takımdan ayrı çalıştı.

FEGHOULI VE LEMINA'NIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkikleri uygulanan oyunculardan Sofiane Feghouli'nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmı hasar, Mario Lemina'nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma tespit edildiği kaydedildi. Her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.