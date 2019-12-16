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Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina Tuzlaspor maçının kadrosuna alınmadı.

16.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:55

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Tuzlaspor ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Diğer oyuncuların salonda başladığı idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı. Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi. Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA


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