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Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik!

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u konuk ettiği mücadelenin son dakikalarında Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun, Ahmet Çalık ve Adem Büyük ile gerginlik yaşadı. Tartışmanın sona ermesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, Bayram'a sarı kart gösterdi.

04.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:28

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında , sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu.

BAYRAM OLGUN ÇOK SİNİRLENDİ

Maçın son anlarında Adem Büyük, Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun'un ayağına basınca deneyimli kaleci kendini yere bıraktı. Ahmet Çalık ve Adem Büyük, Bayram'ın yanına giderken 29 yaşındaki kaleci burada Ahmet'in kendisine söylediği söze çok sinirlendi ve iki isme fiziki müdahalede bulundu. Adem Büyük kendini bir anda yerde bulurken Bayram'ı takım arkadaşları sakinleştirdi. Hakem Volkan Bayarslan da Bayram'a sarı kart gösterdi. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.

Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik!

Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (8)
VATANDAŞ:Tüm haksızlığa rağmen Tuzla çakmış
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FATİH TERİM:UEFA kupamız var unutmayın, bu sene 20 yıl dönümünü kutlayacağız Florya tesislerinde kıskananlar çatlasın
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YORUM YAZ..:Adamlar Semt takımı kamillere bak rövanşa giremeyecekler haberleri yok :D
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FATİH TERİM:Bizim koskoca UEFA kupamız var
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AAA:Bizde bu yaz AUDİ Cup a katıldık ne var yani
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KÖYLÜ:Adem büyük denen futbolcu bozması defol git ulan geldiğin yere
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KENAN:Adem nakavt çalıkta paçayı zor kurtarmış tebrikler bayram
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TR:Adem s’en adam değilsin
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