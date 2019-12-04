Galatasaray-Tuzlaspor maçında gerginlik!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u konuk etti. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu.

BAYRAM OLGUN ÇOK SİNİRLENDİ

Maçın son anlarında Adem Büyük, Tuzlaspor kalecisi Bayram Olgun'un ayağına basınca deneyimli kaleci kendini yere bıraktı. Ahmet Çalık ve Adem Büyük, Bayram'ın yanına giderken 29 yaşındaki kaleci burada Ahmet'in kendisine söylediği söze çok sinirlendi ve iki isme fiziki müdahalede bulundu. Adem Büyük kendini bir anda yerde bulurken Bayram'ı takım arkadaşları sakinleştirdi. Hakem Volkan Bayarslan da Bayram'a sarı kart gösterdi. O anlar objektiflere işte böyle yansıdı.