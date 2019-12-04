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Galatasaray-Tuzlaspor maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

04.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:14Galatasaray-Tuzlaspor maçından notlar
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk eden , sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11'de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11'de başlayan tek oyuncu oldu.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.
Emin Bayram'ın ilk maçı
Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.
Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.
Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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