Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol

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Takımı, Florya'da oynadığı hazırlık maçında Barcelona
Futbol Okulu'nu 6-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın sosyal medya platformlarından paylaşılan bilgiye göre, Galatasaray U14 Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Barcelona Futbol Okulu ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan 6-2'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Beknaz Almazbekov (3), Burak Yalçın (2) ve Emirhan Kayar kaydetti. Beknaz Almazbekov, geçtiğimiz aylarda oynanan bir karşılaşmada gösterdiği fair-play ile adından söz ettirmişti.
(İHA)
Kaynak: İHAFutbol
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