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Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, evinde ağırladığı Club Brugge U19'u 2-1 mağlup etti.

26.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:27Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

U19, UEFA Gençlik Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcisi Club Brugge U19'u ağırladı. Sarı-kırmızılı gençler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ATALAY YILDIRIM YILDIZLAŞTI

Grupta üst üste 2. galibiyetini alan temsilcimize 3 puanı getiren goller 38. dakikada Atalay Yıldırım, 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ayağından geldi. Golden 4 dakika sonra temsilcimizde Ferhan Evren ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı gençlerde, Atalay Yıldırım 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşan isim oldu.

Temsilcimiz puanını 6'ya çıkarırken, Belçika temsilcisi 9 puanda kaldı.


Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

HABER YORUMLARI (3)
HAKAN:BU GENÇLERE KURBAN OLASIN FATİH HOCA
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M. YAZICI:U19 dan 3 4 oyuncu takıma monte edemiyorsan hoca değilsin.
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ADINIZI YAZIN:abileri biraz ders alsın diyorum ve başarılar diliyorum. Hep destek tam destek.
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