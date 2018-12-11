Akıllarda Aynı Soru: Galatasaray UEFA Avrupa Ligine Nasıl Gider

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında bugün Porto'yu konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hesaplar yapılmaya başlandı...

GALATASARAY UEFA'YA NASIL GİDER?

Galatasaray, grup lideri Porto karşısında kazanması durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar berabere kalması ya da yenilmesi durumunda, Lokomotiv Moskova'nın takılması (yenilgi ya da beraberlik) yeterli olacak.

İki takımın grubu 4 puanda bitirmesi durumunda ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rakibinin üstünde yer alacak. Ancak Moskova bugün Almanya'da kazanırsa, Galatasaray'a mutlak galibiyet gerekiyor.