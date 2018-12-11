11 Aralık 2018, 11:28
»»

Akıllarda Aynı Soru: Galatasaray UEFA Avrupa Ligine Nasıl Gider

Galatasaray, bu akşam Porto'yu devirmesi halinde Avrupa Ligini garantileyecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, beraberlik veya yenilgi halinde ise Lokomotiv Moskova'dan gelecek haberi bekleyecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında bugün Porto'yu konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hesaplar yapılmaya başlandı...

GALATASARAY UEFA'YA NASIL GİDER?

Galatasaray, grup lideri Porto karşısında kazanması durumunda yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar berabere kalması ya da yenilmesi durumunda, Lokomotiv Moskova'nın takılması (yenilgi ya da beraberlik) yeterli olacak.

İki takımın grubu 4 puanda bitirmesi durumunda ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rakibinin üstünde yer alacak. Ancak Moskova bugün Almanya'da kazanırsa, Galatasaray'a mutlak galibiyet gerekiyor.

Avrupa,Galatasaray

YORUMLAR (10)
AZO: FB olsa otobüsle gider derdim ama GS gitse ne olur gitmese ne olur. . . üflenip geleceğiz nasıl olsa !!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ERTYU: BU BEŞİKTAŞ VARYA HARBİDEN NE SANIYO KENDİNİ ANLAMADIM. SON İKİ SENE OLAN BAŞARI İLE ÜLKEYE NE KATKISI OLMUŞ ÇOK MERAK EDİYORUM. LAA SON 2 SENEDİR ADINIZ GAZETELERİN 3. SAYFASINDA YAZMAYA BAŞLADI. HELE Bİ DURUN BÜYÜKLERİNİZ BAR SAYGILI OLUN BİRAZ
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
  • KARA KARTALL : FEBE GESE NİN HOLLANDA LİGİNDE OYNAMALARI GEREKİYOR ANCAK ORASI MÜSADE EDİYOR BUNLARA
    Yayından Kaldır
    2 1
ERTYU: CO HART EL PARATOR arkadaşım biz etek giymez giydiririz. bunu bir çokta örneği var. siz önce kimin önünde diz çöküyorsunuz onu bir düşünün. fener aziz başkan diye ağlamaya başladı. bjk tüpçünün nikahında, yaw bizim başımızda adam bile yok ve şunuda demeden geçemicem sizde veya diğerlerinde nasıl bir milliyetçilik ruhu var. porto ile maç yapan takım türk liginde bir takım desteklemeniz gerekirken utanmasanız neler diceksiniz. HER KİM OLURSA OLSUN İÇİNDE TÜRKİYE GEÇEN BİRŞEYİ DESTEKLEYELİM DERİM.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
CİMBOMLU: Kara kartal denilen beyinsize birisi sadece son 2 senedir clye gittiklerini hatırlatsın
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz