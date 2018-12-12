Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'ne Veda Etti!

Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nden elendi.
Grupta bugün oynanan 6. ve son maçlarda Galatasaray sahasında Porto
'ya 2-0 mağlup olurken, Lokomotiv Moskova
deplasmanda Schalke 04
'ü 4-1 yendi.
Porto 13 puanla grubu lider bitirirken, 10 puan toplayan Lokomotiv Moskova averajla ikinci sırada yer aldı.
Rus ekibiyle aynı puana sahip Galatasaray grubu averajla üçüncü bitirerek, bir puanı bulunan Schalke 04 ile organizasyona veda etti.
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Lokomotiv Moskova,Galatasaray
12 Aralık 2018 Çarşamba 00:38