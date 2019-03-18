18 Mart 2019, 10:52
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Galatasaray ve Beşiktaş, Douglas'ın Peşinde

Süper Lig ekibi Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas'ı hem Galatasaray hem de Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.

Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top koşturan ve sezon başında Sivasspor'a kiralık olarak gelen Douglas için Galatasaray ve Beşiktaş'ın kolları sıvadı.

DOUGLAS İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Sao Paulo, Barcelona, Sporting Gijon ve Benfica gibi kalburüstü takımlarda top koşturan Brezilyalı yıldızın Sivasspor'da ortaya koyduğu başarılı performans bir hayli dikkat çekerken, 28 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda kontratının bitecek olması Galatasaray ve Beşiktaş'ı harekete geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 3 gol 6 asistlik istatistik yakalayan Dogulas için sadece Beşiktaş ve Galatasaray'ın devrede olmadığı anlaşılırken, tecrübeli futbolcunun Fransa, İspanya ve Brezilya takımlarıyla görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında mekik dokuduğu iddia edilen Douglas Pereira'nın menajeri Marcos Casseb önemli açıklamalarda bulundu. Douglas'ın Süper Lig'de fark yarattığını söyleyen Casseb, oyuncunun sezon sonunda yurtdışında bir takıma gitme ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu ifade etti.

İşte Marcos Casseb'in açıklamaları…

Douglas bana göre Süper Lig'in en iyi sağ bek oyuncusu, bunu oynadığı takımlardan ve tecrübelerinden anlayabiliriz. Sivasspor'da iyi bir sezon geçirdi, adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş'la anılsa da onun için İspanya, Fransa ve Brezilya takımları da devrede. Yurtdışından bazı takımlarla pazarlık halindeyiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Süper Lig takımları da Douglas'ı istiyor ama o büyük bir ihtimalle İspanya'ya geri dönecek. (Akşam)

Barcelona, Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (4)
TRUP KAFA: Önce Topçuların Maaşlarını Öde Fiko Fifaya Gide Gide Bi Hal Oldular Nerede Yedin Paraları
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GS 1905: Gs ve bjk nin haberi bile yoktur bence :)
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REYİZ: tam bir tilki bu douglas :D
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MDNF: 155 I arasin kapiyi ustune kilitlesin ve polis gelene kadar kimseye acmasin
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