Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
15.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:19
- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
İSTANBUL - Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı. Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
İSTANBUL - Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı. Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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