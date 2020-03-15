Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
15.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:30
Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
(İHA)
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel
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