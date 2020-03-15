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Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

15.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:30
Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı
Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

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