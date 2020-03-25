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Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

25.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:35
Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray ve Beşiktaş , koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel

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