Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Arasında Kavga: 4 Yaralı

Erzurum
'da Galatasaray
ve Beşiktaş
taraftarları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki bir kahvede Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçı izlemek için toplanan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları arasında tartışma çıktı.
Kısa süreli kavgaya dönüşen olayda, birbirini darp eden 4 kişi yaralandı. Polis
ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 3'ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, biri ise Yakutiye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum,Beşiktaş,Galatasaray
02 Aralık 2018 Pazar 22:01