Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Maçlarını Oynayacağı Tarihler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ile oynayacağı müsabakaların tarihleri de belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti.

GALATASARAY 14 ŞUBAT'TA OYNAYACAK

Galatasaray, Benfica ile ilk maçını 14 Şubat 2019 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda, rövanş maçını 21 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda oynanacak. Fenerbahçe ise Zenit ile ilk ayak maçında 12 Şubat 2019'da Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçında 21 Şubat 2019'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 12 ŞUBAT'TA ZENİT'İ KONUK EDECEK

Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarını İstanbul'da oynayacağı için, maçların aynı güne denk gelmemesi adına sarı lacivertli takım 12 Şubat 2019 Salı günü, sarı kırmızılı takım ise 14 Şubat 2019 Perşembe günü rakiplerini ağırlayacak.

Kaynak: DHA