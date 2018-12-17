Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşti. <br><br>İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te başlayan kura çekiminde, 2'nci torbada bulunan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı rakipler belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Portekiz'in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. İlk maçlar 12-14 Şubat 2019, rövanşlar ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.<br><br>UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda diğer eşleşmeler şu şekilde: <br><br>Plzen - Dinamo Zagreb<br><br>Club Brugge - Salzburg<br><br>Rapid Wien - Inter<br><br>Slavia Prag - Genk<br><br>Krasnodar - B. Leverkusen<br><br>Zürih - Napoli<br><br>Malmö - Chelsea<br><br>Shakhtar Donetsk - E. Frankfurt<br><br>Celtic - Valencia<br><br>Rennes - Real Betis<br><br>Olympiakos - Dinamo Kiev <br><br>Lazio - Sevilla<br><br>Sporting Lizbon - Villarreal - Benfica