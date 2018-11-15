Galatasaray ve Mustafa Cengiz Bir Kez Daha Pfdk'ya

Galatasaray Spor Kulübü
ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevk edildi.
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe
derbisinin ardından sular durulmuyor. Salı günü açıklanan kararlarla 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun internet sitesinden Hukuk Müşavirliği'nce açıklanan sevk kararları şöyle:
"Galatasaray Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)
Galatasaray Spor Kulübü,Mustafa Cengiz,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Galatasaray
15 Kasım 2018 Perşembe 17:01